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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يناقش مشروعات الصحة ومياه الشرب والصرف بحياة كريمة

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاعي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، والتي يتم العمل بها ضمن 1800 مشروع في 19 قطاعا خدميا بنطاق 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابع مستهدفة من أعمال التطوير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة سالي وليم مدير فرع الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا، والمهندس أحمد رمضان ممثل دار الهندسة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

قال المحافظ إنه يجري تنفيذ 180 مشروعا بقطاع الصحة و410 مشاريع بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف رفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي ووحدات صحية.

 

ناقش المحافظ، خلال اللقاء مع مدير جهاز التعمير بالمنيا، ومسئولي الصحة والصرف الصحي، الإجراءات الخاصة باستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى المحافظة المستهدفة، ومناقشة الأعمال الإنشائية المطلوبة من الجهاز، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالي في تلك القرى.

 

شدد المحافظ، على الاستمرار في تنفيذ الزيارات الميدانية ومعاينات المشروعات الجاري تنفيذها على ارض الواقع بالقرى المستهدفة، لدراسة آليه تنفيذ تلك المشروعات.

جدير بالذكر انه تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

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