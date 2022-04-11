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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد العطار : كيروش عقده مع المنتخب كان ممتدا لـ ديسمبر 2022

كيروش
كيروش

كشف وليد العطار الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر،  كان ممتدا إلى شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح وليد العطار خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة أنه كان يدعم بقاء كارلوس كيروش عقب الأداء الجيد حيث كان يعمل لمدة ١٢ ساعة يوميا و لكن العقد انتهى بالاخفاق للوصول إلى نهائيات كأس العالم.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة  جمال علام، عقد اجتماعا أمس الأحد، بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة أمس، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

 

وليد العطار الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كيروش منتخب مصر كأس العالم

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