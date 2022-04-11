باستثمارات مصرية 100%|إنشاء منطقة حرة في ميناء الإسكندرية بـ500 مليون دولار|إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول إنشاء منطقة حرة خاصة في ميناء الإسكندرية



وقال المركز ان مجلس الوزراء اكد على إنشاء منطقة حرة خاصة في ميناء الإسكندرية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار باستثمارات مصرية 100%.

ويهدف المشروع إلى إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 539 ألف متر مربع؛ لتداول #الحاويات و البضائع العامة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب أن المشروع سيُعزز من نشاط البضائع الترانزيت على المحطة، وسيُسهم بشكل كبير في استقبال السفن المتطورة والحديثة، والتي تحتاج إلى ممرات ملاحية كبيرة؛ مما سيكون له تأثير إيجابي على تدفقاته النقدية، ورفع تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميًّا وعالميًّا.