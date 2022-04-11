عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باستثمارات مصرية 100%|إنشاء منطقة حرة في ميناء الإسكندرية بـ500 مليون دولار|إنفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول إنشاء منطقة حرة خاصة في ميناء الإسكندرية


وقال المركز ان مجلس الوزراء اكد على إنشاء منطقة حرة خاصة في ميناء الإسكندرية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار باستثمارات مصرية 100%.

ويهدف المشروع إلى إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 539 ألف متر مربع؛ لتداول #الحاويات و البضائع العامة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب  أن المشروع سيُعزز من نشاط البضائع الترانزيت على المحطة، وسيُسهم بشكل كبير في استقبال السفن المتطورة والحديثة، والتي تحتاج إلى ممرات ملاحية كبيرة؛ مما سيكون له تأثير إيجابي على تدفقاته النقدية، ورفع تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميًّا وعالميًّا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

ساعة زمن | قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

وداع مؤلم.. أول تعليق من كيروش بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

ترشيحاتنا

مجلة TIME تختار "ريفيان" واحدة من أقوى 100 شركة وتتجاهل "تسلا"

أخبار البرلمان.. شروط حصول المصريين على الهجرة الدائمة.. 4 فئات يحق لها صرف المعاشات في قانون التأمينات

فتح حزام الأمان| نجاة طفل من الموت بـ لعبة "الصاروخ" في سيدني

خالد الغندور: حسام حسن مرفوض داخل الجبلاية والأجنبي الأنسب لتدريب منتخب مصر

الانتخابات الرئاسية الفرنسية .. محاولة ثالثة وأخيرة لـ مارين لوبان

باستثمارات مصرية 100%|إنشاء منطقة حرة في ميناء الإسكندرية بـ500 مليون دولار|إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

مستعدة أقدم دور رقاصة.. صابرين تزيح الستار عن أسرارها |فيديو جراف

مشاهير عانوا من الشلل الرعاش.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به

أصل الكنافة والقطايف .. بداية ظهورهما وتطورهما تاريخيًا ..فيديو

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ