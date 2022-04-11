زي النهاردة.. إصابة محمود بكر بسبب شغب جماهير المصري في مباراة الزمالك

نوستالجيا..

شهد يوم الأحد الموافق 11 أبريل عام 1982 قيام الحكم الدولي حسين فهمي بإنهاء مباراة المصري والزمالك مضطرا قبل تسع دقائق من نهايتها.

وذلك بعد اندلاع أحداث شغب القت خلالها الجماهير زجاجات و كراسي وحجارة داخل أرض ستاد بورسعيد وأصابت الراحل المعلق الرياضي محمود بكر فى المباراة التي جرت أحداثها في ختام الاسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز.

جاء ذلك بعدما سجل فريق الزمالك هدفا عن طريق نصر إبراهيم قبل تسع دقائق من نهاية اللقاء الذي تسيده لاعبو النادى المصري.

وتألق خلاله عادل المأمور حارس مرمى الفارس الأبيض أمام هجمات أسامه خليل وجمال جوده حتي خطف نصر إبراهيم هدف الفوز الذي اعترض عليه لاعبو وجماهير المصري بدعوي التسلل.

لجنة المسابقات التابعة إلى اتحاد الكرة اعتمدت فوز فريق الزمالك بهدفين اعتباريين مع فرمان بنقل مباريات النادي المصري خارج ملعبه لمدة موسم كامل.

الفوز رفع رصيد الفارس الأبيض الي 29 نقطة من 20 مباراة، والهزيمة أخرجت الفريق البورسعيدي من المنافسة تماما.