حقوق إنسان الشيوخ توافق على مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف لرعاية الأشخاص ذوى الهمم وتضمن مشروع قانون إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة فى بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة فى تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.

مشروع القانون يتضمن إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14 عضوًا ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشائه.

وكان حزب مستقبل وطن، قد قرر تكليف هيئته البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به

كان حزب مستقبل وطن قرر تفعيل حزمة الإجراءات التى أعلنها الرئيس من خلال العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف وثقل إبداعاتهم وتوفير كل البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة ودمجهم فى كل الأنشطة المجتمعية التى يقوم بها الحزب وأن يتبنى الأفكار الإبداعية للقادرون باختلاف، فضلًا عن التكفل بتنفيذها، أيضًا تخصيص نسبة مشاركة فى كل الفعاليات التى ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية و القادرون باختلاف.