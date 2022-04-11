اتحاد الكرة : لم يأتنا خطاب بموعد بحث شكوى مباراة مصر والسنغال

كشف وليد العطار الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم أنه لم يأتِ خطاب للجبلاية يفيد بموعد بحث شكوى مباراة مصر والسنغال.

وأوضح وليد العطار خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة أن المسئولين بالاتحاد المصرى لكرة القدم يرغبون بالاستمرار فى الضغط للحصول على حقوقنا.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عقد اجتماعا أمس الأحد، بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة أمس، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي