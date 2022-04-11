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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

“الخدمات البيطرية”: تحصين 5 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين المواشي
تحصين المواشي

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 15 مارس 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

 

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 2 مليون و742 ألف و191 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "مليون و394 ألف و773 رأس أبقار، و713 ألف و869 رأس جاموس، و558 ألف و609 رأس أغنام، و74 ألف و940 رأس ماعز" حتى 10 ابريل الجاري.


كما تم تحصين 2 مليون 576 ألف و660 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "مليون و 264 ألف و597 رأس أبقار، و701 ألف و101 رأس جاموس، و536 ألف و516 رأس أغنام، و72 ألف و16 رأس ماعز، و2430 رأس جمال" حتى 10 ابريل الجاري أيضا.

 

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

الزراعة ضد مرضى الحمي الحمى القلاعية حمى الوادى المتصدع الوادى المتصدع

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