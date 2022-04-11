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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبراء عن أنظمة التعليم الحديثة: ليست سبوبة ولا مساس بـ"المجانية".. الساعات المعتمدة تؤهل الطلاب لسوق العمل.. ارتفاع أسعار بعض المواد (التحدي الوحيد)

طلاب جامعات
طلاب جامعات

خبراء عن أنظمة التعليم حديثة:

-ليست سبوبة ولا مساس بمجانية التعليم 

-الساعات المعتمدة تساعد الطلاب علي تأهيلهم إلى سوق العمل 

-ارتفاع أسعار الساعات لبعض المواد الدراسية
 

شهدت العديد من الجامعات عملية تحويل من أنظمة تعليم قديمة إلى أنظمة حديثة، منها «التعليم عن طريق نظام الساعات المعتمدة»، طبقاً لمنظومة الجودة التى تطبقها الجامعات، الذى يتسبب فى حالة غضب من الطلاب، الذين وصفوه بأنه سبوبة. 

يعد نظام الساعات المعتمدة ، هو نظام جديد، ينقسم إلى عدة مستويات،  إلى أنه يعطى للطالب العديد من المميزات، فهو يتيح الحرية فى اختيار المواد التى يريد دراستها، إضافة إلى حرية اختياره الأساتذة والمعيدين، اضافة الي تقليل نسبة الطلاب في المحاضرات ويعمل أيضاً على ربط الطالب بالجامعة دائماً من خلال الأنشطة التى يقوم بها أثناء فترة الدراسة والانتظام فى حضور المحاضرات.

قال الدكتور هشام الحريري عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس ، إن نظام الساعات المعتمدة، مطبق فى أغلب الجامعات، وهو نظام دراسة، يؤدى الطالب فيه بعض المقررات، بالإضافة إلى بعض المقررات الأساسية، مع مقررات اختيارية وإجبارية، واختيار عدد منها أوالتدريس فيه فقط.

وأضاف الدكتور هشام الحريري أن  نظام الساعات المعتمدة، تعتمد علي برامج متميزة  مع التعاون مع الجامعات العالمية والتوءمة، ليس بالسهل ويحتاج تكاليف عالية وبالنظر إلى الجامعات فهناك 60 %دخلوا الجامعات من مدراس خاصة.

وأكد أن مجانية التعليم لمن يستحقها ولا مساس بها، ولابد أن تمنح للطالب المتفوق الساعي للتفوق في العلم لافتا أن العديد من البرامج ليست مجانا  في إطار عمليات التطوير والبحث عن خريج قادر على مواكبة سوق العمل.

وكشف الحريري ، أن نظام برامج الساعات المعتمدة، لا يهدف للربح، مشيرا إلى الفائض العائد من تطبيقه، يعود على تطوير العملية التعليمية من معامل ومكتبات والبنية التحتية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم ، أن الكلية حال إنشاء برنامج جديد، تدرس حاجة سوق العمل له، على أن يكون البرنامج الجديد، مغاير للبرامج الأصلية، موضحا أن الكلية لا تبحث عن التنافس بين برامجها لكن تبحث عن التكامل، وهو يختلف، عن البرامج الأخرى .

كما أوضح رجاء أن خريجي الكلية ، يملكون فرصة كبيرة في الالتحاق بالوظائف، لأهميته، وكذلك البرامج العادية، موضحا أن هناك عمليات لتطوير برامج الكليات، وما يلزم لسوق العمل، مع الالتزام بقواعد المجلس الأعلى للجامعات  وعدم قبول طلاب إلا إن كان قد حصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكليات العلوم .

كشف الدكتور مصطفى مرتضى، أنه فى إطار سعى كلية الآداب بجامعة عين شمس للتطوير والتحديث فى العملية التعليمية وتقديم خريج متميز قادر على مواكبة سوق العمل أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية عن إطلاق أربعة برامج متميزة جديدة بمصروفات للطلاب خريجي الثانوية العامة أو شهادة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات .

وأشار إلى أن البرامج الجديدة هى (برنامج الدراسات الإنجليزية البينية، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية، وبرنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية "جيوماتكس" إضافة لبرنامج اللغة الهندية ).

وأضاف أن هناك شروطا خاصة بكل برنامج فيشترط لبرنامج الدراسات الإنجليزية البينية حصول الطالب على 45 درجة فى مادة اللغة الإنجليزية ، وبرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية فيشترط ألا يقل مجموع اللغات الثلاثة ( اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى و اللغة الأجنبية الثانية ) عن ٧٠%، وعن برنامج اللغة الهندية ألا يقل مجموع اللغات الثلاثة ( اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى و اللغة الأجنبية الثانية) عن ٧٠%، أما برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية "جيوماتكس"فلا يضع أى شروط خاصة للإلتحاق به، مضيفا أن كل برنامج يقبل عدد 200 طالب فقط.

 أكد عميد كلية الاداب جامعة عين شمس أن الكلية هي الكلية الوحيدة التي تطبق نظام الساعات المعتمدة مجانًا، ماعدا 4 برامج فقط ويوجد كليات أخرى بها برامج على مستوى كبير من التعليم مثل التجارة والحقوق تطبقه بمصروفات، وعليها إقبال كبير، خلاف ما يتم تطبيقه في الجامعات الخاصة، ودفع مبالغ طائلة، والجامعات الخاصة في هذا تعمل تحت مظلة الجامعات الحكومية.

وأشار الي  تطوير العلمية التعليمية، بحاجة لجهد شاق، ودعم أكبر ويجب التفكير خارج الصندوق، والعمل على وجود برامج تساعد على تطوير العملية التعليمية، والمساهمة من القطاع الخاص مع الجامعات الحكومية، ولابد من إيجاد برامج مستحدثة وخبراء على مستوى كبير من الكفاءة، وإطلاق أحاديث بأن برامج الساعات المعتمدة "سبوبة بالجامعات" يأتي دون دراسة ويعتبر خطيرًا جدًا ودون وعي ويهدد استقرار المؤسسات، فليس هناك وعي بما يحدث من عمل اتفاقيات مع الجامعات الكبرى.

وأكمل حديثه عن الساعات المعتمدة منوها إلى ان الكلية تسعى للتطوير والتنمية، وهناك أزمات في الأعداد الضخمة بالكليات، فنحن نسعى لطالب مؤهل جيدا لسوق العمل، والمجانية تطبق على من يستحقها والمتفوق تعليميا وكذلك الطالب الذي يسعى للعلم .

وقال محمد خالد طالب بجامعة عين شمس إن الساعات المعتمدة تتيح للطالب اختيار ما يرغب فيه من مواد دراسية بمن يدرسها له من أساتذة، إضافة إلى توزيع جهود الطالب طيلة العام الدراسي حتي لا يظلم الطالب ويخضع لضغط امتحان واحد نهائي قد يظلم ما بذله الطالب من جهد.
 

ومن مميزات نظام الساعات المعتمدة أنه لا يهدر ولا يضيع سنوات دراسية محسوبة من العمر على الطالب، مضيفاً أنه يشجع الطالب دائماً على البحث والاطلاع والمعرفة، موضحاً أن عيوبه تتلخص فى ارتفاع أسعار الساعات لبعض المواد الدراسية.

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