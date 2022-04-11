ردا على ادعاءات الإرهابية|طلب عاجل للقومي لحقوق الإنسان من النيابة بشأن هدهود

طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته.

نتائج تحقيقات النيابة العامة

وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد اطلع على بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.

وصرحت "خطاب" بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوي الاختفاء القسري، و يفتح أبوابه لتلقي أي شكاوى متعلقة بأي انتهاكات ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى.

وفي سياق مواز أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن كافة دعاوي الاختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها 19، فضلا عن كافة الشكاوى المتعلقة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي أو إساءة المعاملة سواء في فترات الحبس الاحتياطي أو قضاء العقوبة.

مجلس يتمتع باستقلالية تامة

واختتمت "خطاب" تصريحاتها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي جاء وفقا لألية ديمقراطية ويتمتع بالاستقلالية الكافية، لديه أجندة عمل واضحة بما يضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، ويولي المجلس القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية السياسية والحريات العامة وإصلاح النظم العقابية أهمية كبيرة، معربة عن "ثقتها في تعاون كافة الأجهزة المعنية في هذا الشأن".

ونفى مصدر أمني، صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسرياً.

وأكد المصدر، أنه بتاريخ 6 فبراير 2022 تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد المذكور داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسئولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة.

وتسعى دائما الجماعة الإرهابية إلى نشر الأكاذيب والادعاءات بهدف إثارة الرأي العام مستغلة في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.