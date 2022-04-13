عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي جمعة: فضل رسول الله ليس له حد

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

كشف الدكتور علي جمعة الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، عن فضل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قائلا :"فضل رسول الله ليس له حد".


وأضاف على جمعة، برنامجه القرآن العظيم، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المولى عز وجل أحبه و فضله وجعل له أمورا كثيرة، ومنها أنه وضع أسمه بعد أسمه في التشهد "اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله".
 

فيما قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هى النجاة وهى الأساس.

وفسر الدكتور على جمعة، خلال برنامج " القرآن العظيم " المذاع على قناة صدى البلد، قول الله سبحانه وتعالي"إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ " قائلا " أن وظيفة المسجد عى الإيمان بالله والايمان باليوم الاخر والايمان بالله يدفعنا الي مشاعر الحب والرحمة والايمان باليوم الاخر يدفعنا الي انضباط السلوك .
 

وأوضح  أن الصلاة عبادة قادرة بينك وبين ربك وهى تجعل الإنسان على صلة مع ربه وصلاة المسلمين عجيبه وليس كأي ديانه والله قال إنها لكبير الا على الخاشعين ومن يحافظ عليها وصفه الله بالخاشع  .

وتابع د. على جمعة ، رغم ان اقامة الصلاة هى عماد الدين الا انه يجب إخراج الزكاة ولا يجب على المؤمن أن لا يبخل بحق الله سبحانه وتعالي في المال الذي أعطاه.

علي جمعة مفتي الديار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

موضوعات متعلقة

د. على جمعة: طاعة الله ورسوله هى النجاة

ترشيحاتنا

موسيماني يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي لبيع أحمد ياسر ريان نهائيا

تعرف على عقوبة إمداد حماية المستهلك بأوراق غير صحيحة بالقانون

بعد 12 سنة على جريمته.. الحكم على مصور تحرش بفنانة خلال سيشن تصوير

أفضل طريقة للمواظبة على الاستغفار .. الإفتاء تكشف عنها

وفاة لاعب كمال الأجسام سيدريك ماكميلان عن عمر 44 عاما

دراسة: نصف سكان العالم يعانون من الصداع.. والسيدات الأكثر عُرضة للإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

فيديو

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ