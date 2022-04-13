علي جمعة: فضل رسول الله ليس له حد

كشف الدكتور علي جمعة الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، عن فضل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قائلا :"فضل رسول الله ليس له حد".



وأضاف على جمعة، برنامجه القرآن العظيم، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المولى عز وجل أحبه و فضله وجعل له أمورا كثيرة، ومنها أنه وضع أسمه بعد أسمه في التشهد "اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله".



فيما قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هى النجاة وهى الأساس.

وفسر الدكتور على جمعة، خلال برنامج " القرآن العظيم " المذاع على قناة صدى البلد، قول الله سبحانه وتعالي"إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ " قائلا " أن وظيفة المسجد عى الإيمان بالله والايمان باليوم الاخر والايمان بالله يدفعنا الي مشاعر الحب والرحمة والايمان باليوم الاخر يدفعنا الي انضباط السلوك .



وأوضح أن الصلاة عبادة قادرة بينك وبين ربك وهى تجعل الإنسان على صلة مع ربه وصلاة المسلمين عجيبه وليس كأي ديانه والله قال إنها لكبير الا على الخاشعين ومن يحافظ عليها وصفه الله بالخاشع .

وتابع د. على جمعة ، رغم ان اقامة الصلاة هى عماد الدين الا انه يجب إخراج الزكاة ولا يجب على المؤمن أن لا يبخل بحق الله سبحانه وتعالي في المال الذي أعطاه.