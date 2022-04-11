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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"خطاب" تطالب بشمول تحقيقات النيابة ادعاء تعرض هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته

صدى البلد

طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته. 


وفي هذا الإطار. أعلنت خطاب أن المجلس قد اطلع علي بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الاسباب التي ادت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.

وصرحت بأن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الاختفاء القسري، و يفتح ابوابه لتلقي أي شكاوى متعلقة بأي انتهاكات ويتواصل علي الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى.

وفي سياق مواز أكدت مشيرة خطاب علي ان المجلس القومي لحقوق الانسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن كافة دعاوى الاختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها ١٩ ،. فضلا عن كافة الشكاوى المتعلقة بادعاءات تجاوز مدة الحبس الاحتياطي أو إساءة المعاملة سواء في فترات الحبس الاحتياطي او قضاء العقوبة.

واختتمت خطاب تصريحاتها بالتأكيد على ان المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي جاء وفقا لآلية ديمقراطية ويتمتع بالاستقلالية الكافية، لديه أجندة عمل واضحة بما يضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، ويولي المجلس القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية السياسية والحريات العامة واصلاح النظم العقابية اهمية كبيرة ، واعربت عن ثقتها في تعاون كافة الاجهزة المعنية في هذا الشأن.

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