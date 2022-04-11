أحمد مجاهد: الجمهور يقابلنى بالأحضان عقب قرار رحيل البدري

صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم السابقة الجمهور كان يقابلنى بالاحضان عقب قرار رحيل حسام البدرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر .

واضاف احمد مجاهد خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة وأنه تم الاتفاق معه على خروج بيان مشترك لتوجيه الشكر له .

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عقد اجتماعا أمس الأحد، بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة أمس، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.