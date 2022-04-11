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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجاهد: الأجنبي الأصلح لتدريب المنتخب وحسن شحاتة المصرى الوحيد الأحق بالمهمة

صدى البلد

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى كانت تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سابقا أن المدرب الأجنبى الأصلح لتدريب منتخب مصر .

وأضاف أحمد مجاهد  خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة أن حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر المدرب المصرى الأوحد الأحق بتدريب الفراعنة .

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة  جمال علام، عقد اجتماعا أمس الأحد، بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة أمس، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

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