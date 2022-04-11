"عين شمس": تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا شرط دخول الامتحانات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، أن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني وسوف يتم تحديد موعد لهم.

وأشار جلال، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة.

وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم اعلان مواعيد المحاضرات النظرية والعملية خلال شهر رمضان المبارك.

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان مؤكدا عدم صدور أي قرارات من المجلس الاعلي للجامعات او أي جهة بهذا القرار .

وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الكلية تتبع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات لافتا أن تنتظم الدراسة في شكلها الطبيعي في شهر رمضان وفقا للجداول والخطة الزمنية.

الجدير بالذكر أقيمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "زراعة تبتكر" بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بإشراف د. لمياء رضوان مدير وحدة الإبتكار وريادة الأعمال، IHub بكلية الزراعة.

وتم تصعيد خمس فرق من المرحلة قبل النهائية في مسار الدراسات العليا وخمسة عشر فريق في مسار الطلاب

وقامت الفرق بعرض الأفكار وتم إعلان الثلاث مراكز الأولى بإجماع المحكمين

مسار طلاب الدراسات العليا :

المركز الأول : Smart Aquaponic system using treated gray water

اسماء الفريق :

د/زينب محمود محمد هندي

د/ محمود خالد حسن

د/صبحي محمد عبد المنعم

د/ محمد حسن على

مسار الطلاب :

حيث فاز بالمركز الأول: فريق

Organic Tomato

اسماء الفريق :

ريم علاء الدين خضر

دميانه نجيب فرج

هاجر ابراهيم محمد

المركز الثاني: فريق Super

Biochar production

اسماء الفريق :

اسلام يسري عبد العظيم

اسراء محمد اسماعيل

ايمان محمد اسماعيل

يارا ناصر محمد

المركز الثالث: فريق Natural hair dyes

اسماء الفريق :

نورهان مجدي عبد الحميد

ياسمين عمر

ندى خليل

ايريني كرم