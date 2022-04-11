عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"عين شمس": تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا شرط دخول الامتحانات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، أن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني وسوف يتم تحديد موعد لهم.

 

وأشار جلال، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة.

وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم اعلان مواعيد المحاضرات النظرية والعملية خلال شهر رمضان المبارك.

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان مؤكدا عدم صدور أي قرارات من المجلس الاعلي للجامعات او أي جهة بهذا القرار .

وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الكلية تتبع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات لافتا أن تنتظم الدراسة في شكلها الطبيعي في شهر رمضان  وفقا للجداول والخطة الزمنية.

txt

خلال ندوة "بطولات خالدة" جامعة عين شمس تكرم عددا من رموز حرب أكتوبر

txt

بروتوكول تعاون بين الإيسيسكو وآثار عين شمس وجامعة فيلبس ماربورج الألمانية

txt

جوائز تصل نصف مليون جنيه.. بدء التسجيل في مسابقة عين شمس تبتكر 2022

الجدير بالذكر أقيمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "زراعة تبتكر" بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بإشراف د. لمياء رضوان مدير وحدة الإبتكار وريادة الأعمال، IHub بكلية الزراعة.

 

وتم تصعيد خمس فرق من المرحلة قبل النهائية في مسار الدراسات العليا وخمسة عشر فريق في مسار الطلاب

وقامت الفرق بعرض الأفكار وتم إعلان الثلاث مراكز الأولى بإجماع المحكمين 
مسار طلاب الدراسات العليا : 
المركز الأول : Smart Aquaponic system using treated gray water
اسماء الفريق : 
د/زينب محمود محمد هندي 
د/ محمود خالد حسن 
د/صبحي محمد عبد المنعم
د/ محمد حسن على

مسار الطلاب :

حيث فاز بالمركز الأول: فريق 
Organic Tomato
اسماء الفريق :
ريم علاء الدين خضر 
دميانه نجيب فرج
هاجر ابراهيم محمد

المركز الثاني: فريق Super 
Biochar production
اسماء الفريق :
اسلام يسري عبد العظيم 
اسراء محمد اسماعيل 
ايمان محمد اسماعيل
يارا ناصر محمد

المركز الثالث: فريق Natural hair dyes
اسماء الفريق : 
نورهان مجدي عبد الحميد 
ياسمين عمر
ندى خليل 
ايريني كرم

جامعة عين شمس زراعة جامعة عين شمس كلية زراعة جامعة عين شمس فيروس كورونا منتصف الفصل الدراسي الثاني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

دينية النواب: تطوير أضرحة آل البيت يسهم في زيادة نشاط السياحة الدينية

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

ردا على الملحدين..أمين «البحوث الإسلامية»: القضايا العقدية تبنى على اليقين وليس الافتراض

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

نوال الزغبي تنشر فيديو صفع باسم مغنية بالقلم .. تعرف على السر

بعد وصول أحمد فتحي..رامز جلال : نقيب الجزارين داخل علينا..فيديو

3 شروط لتأسيس شركة تأمين بالقانون الجديد.. تعرف عليها

أكبر نجاح لفيراري منذ 2010 .. ملخص جائزة أستراليا الكبرى بالأرقام.. بالصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

غضب عارم.. سبب توزيع عظام مواشي على فقراء الإسكندرية.. فيديوجراف

مستعدة أقدم دور رقاصة.. صابرين تزيح الستار عن أسرارها |فيديو جراف

مشاهير عانوا من الشلل الرعاش.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به

أصل الكنافة والقطايف .. بداية ظهورهما وتطورهما تاريخيًا ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ