أخبار السيارات|أرخص 5 دراجات نارية في مصر..قائمة بأحدث أسعار 5 سيارات صينية موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أسعار سيارات شركة هيونداي المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان اكسنت RB موديل 2022، حيث بلغت تلك الزيادة 10 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

تمكنت الدراجات النارية من الحصول على مكانة كبيرة داخل الشارع المصري، نظرا لسهولة التنقل بها، ومساعدتها في التغلب على مشكلات الزحام والاصطفاف، بالإضافة إلى توفيرها الكثير من الوقت والجهد، إلى جانب إنجاز الكثير من الأعمال.

ارتفعت أسعار السيارة ستروين C3 موديل 2022، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة التي تنتمي إلى الهاتشباك الرياضية، حيث قدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 35 ألف جنيه.

يضم السوق المصري باقة متنوعة من موديلات 2022 والتي تحمل علامات تجارية للصانع الصيني، وتقدم بعدة تصميمات مختلفة مثل السيدان والكروس اوفر والـ SUV الرياضية، إلى جانب التقنيات والتجهيزات الخاصة بكل فئة.

تتعدد الطرازات المطروحة داخل أسواق السيارات العالمية، ومع التطور التكنولوجي الهائل في مجال صناعة السيارات، فمن الممكن أن نرى تصميمات مميزة تحمل لمسات عصرية متطورة، بالإضافة إلى قدرات فنية هائلة سواء كانت من ناحية التسارع والانطلاق أو التقنيات المستخدمة.

تتعدد النصائح الخاصة بعالم السيارات، سواء كانت تتعلق بالمنظومة الفنية والميكانيكية للسيارة، أو من ناحية اسلوب وفنيات القيادة والتي يجب اتبعاها لتجنب الكثير من المخاطر والمشكلات.