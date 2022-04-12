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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|أرخص 5 دراجات نارية في مصر..قائمة بأحدث أسعار 5 سيارات صينية موديل 2022

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

تعرف على الأسعار الجديدة لـ هيونداي اكسنت RB موديل 2022

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أسعار سيارات شركة هيونداي المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان اكسنت RB موديل 2022، حيث بلغت تلك الزيادة 10 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

 

أرخص 5 دراجات نارية في مصر .. صور

تمكنت الدراجات النارية من الحصول على مكانة كبيرة داخل الشارع المصري، نظرا لسهولة التنقل بها، ومساعدتها في التغلب على مشكلات الزحام والاصطفاف، بالإضافة إلى توفيرها الكثير من الوقت والجهد، إلى جانب إنجاز الكثير من الأعمال.

 

زيادة في أسعار ستروين C3 موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة ستروين C3 موديل 2022، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة التي تنتمي إلى الهاتشباك الرياضية، حيث قدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 35 ألف جنيه.

 

قائمة بأحدث أسعار 5 سيارات صينية بالسوق المصري موديلات 2022 ..صور

يضم السوق المصري باقة متنوعة من موديلات 2022 والتي تحمل علامات تجارية للصانع الصيني، وتقدم بعدة تصميمات مختلفة مثل السيدان والكروس اوفر والـ SUV الرياضية، إلى جانب التقنيات والتجهيزات الخاصة بكل فئة.

 

صاحبة الأجنحة المميزة.. "ديلورين" الشهيرة تعود من جديد

تتعدد الطرازات المطروحة داخل أسواق السيارات العالمية، ومع التطور التكنولوجي الهائل في مجال صناعة السيارات، فمن الممكن أن نرى تصميمات مميزة تحمل لمسات عصرية متطورة، بالإضافة إلى قدرات فنية هائلة سواء كانت من ناحية التسارع والانطلاق أو التقنيات المستخدمة.

 

على الطريق .. افضل النصائح للصائمين اثناء القيادة

تتعدد النصائح الخاصة بعالم السيارات، سواء كانت تتعلق بالمنظومة الفنية والميكانيكية للسيارة، أو من ناحية اسلوب وفنيات القيادة والتي يجب اتبعاها لتجنب الكثير من المخاطر والمشكلات. 

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