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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب بالتمثيل العادل للمرأة في الانتخابات العمالية طبقا للقانون

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

طالبت النائبة/ مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتمثيل المرأة فى انتخابات النقابات العمالية طبقا لنص المادة 36 من القانون والذي أوجب في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلا مناسبا.

وأضافت مايسة عطوة... لااحد ينكر اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمرأة المصرية وإصراره على دخولها المعترك السياسي والبرلماني وايضا النقابي وفى كل المجالات كشريك أساسي فى صناعة القرار.


ونظرا لأن المرأة المصرية وخصوصا المرأة العاملة كان لها دور كبير جدا فى أن تحافظ على امن وامان بيتها وشركاتها ومؤسساتها ومصنعها في اقل حق من حقوقها هو التمثيل فى مجالس النقابات العمالية.

واكملت عضو مجلس النواب... للاسف الشديد هناك تزاحم وتمييز ضد المرأة في مجال العمل النقابى، لكن فى ظل قيادة فخامة الرئيس ان الاوان ان تتغير هذه الامور وان تأخذ المرأة العاملة وضعها فى انتخابات النقابات العمالية.

وناشدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، كل القيادات والمهتمين بالتنظيم النقابى بوزارة القوى العاملة توفير كافة السبل والدعم للمراة العاملة والشباب للترشح، والدفع بهم على اعلى المناصب والوقوف خلفهم فى هذه المعركة الشرسة.
 

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