مستشار الرئيس الأوكراني: لدينا الكثير من الأدلة على جرائم الروس فى بوتشا

أكد مستشار الرئيس الأوكراني أولكسي أريستوفيش، أن بلاده لديها الكثير من الأدلة على ما وصفها بجرائم الروس في بوتشا، مشيرا إلى أن فِرق التحقيق القضائية المحلية والدولية تواصل عملها في مسرح الجريمة.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني أولكسي أريستوفيش، في حديثه خاص لـ«قناة الغد»، أن بلاده لديها صورا من الأقمار الصناعية حصلت عليها من دولة بريطانيا العظمى، تثبت في 19 مارس الماضي، وجود جثث لأشخاص ملقاة على الأرض لقوا حتفهم نتيجة الرصاص الروسي في شوارع بوتشا.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني أولكسي أريستوفيش، إلى أن هناك أشخاصا شهود على ذلك، موضحا أن العديد من الأشخاص تعرضوا للاغتصاب وإطلاق النيران عليهم من الجنود الروس.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني أولكسي أريستوفيش، أن بلاده ستقدم 400 ضحية لفريق التحقيق والقضاء الدولي وما قامت به الجنود الروس، مشددا على أن روسيا لن تفلت من العقاب.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني أولكسي أريستوفيش أن بلاده ستخرج منتصرةً من الحرب الروسية.

وأوضح أولكسي أن روسيا لم تقبل حقيقة أنها فقدت أوكرانيا كمنطقة نفوذ سياسي وتعتقد أن هذه الأراضي تاريخيًا مملوكة لها.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني أولكسي أريستوفيش في حواره للغد إن بلاده لديها الكثير من الأدلة على ما وصفها بجرائم الروس في بوتشا مؤكدا أن فِرق التحقيق القضائية المحلية والدولية تواصل عملها في مسرح الجريمة.