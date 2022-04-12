اليوم.. جنايات طرة تواصل محاكمة متهمي "فض اعتصام النهضة "

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم جلساتها فى إعادة إجراءات محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث فض اعتصام النهضة ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ومحمد فريد، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013، بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت فى 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهمًا، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهمًا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.