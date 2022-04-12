هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل موعدها.. المفتي يوضح الضوابط الشرعية

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل موعدها ..قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أهم ما ينبغي على المسلم فعله في الأعياد هو صلة الأرحام وهي جزء مهم للغاية.

وأضاف "علام"، أن يوم عيد الفطر هو يوم للتسامح والعفو والتزاور مع الأهل والأقارب، ومسامحة من أساء إليك ومقابلته بالبشاشة والسرور.

وأكد أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان لديه قوت يومه، وفي يوم عيد الفطر يحدث تكافل وانسجام مجتمعي بسبب مساعدة المواطنين للفقراء بزكاة الفطر.

وقال مفتي الجمهورية إنه لا حرج في تعجيل إخراج الزكاة، وكذلك إخراج زكاة هذا العام والعام المقبل، لتحقيق المصلحة الشرعية وهناك فتاوى بمشروعية ذلك صدرت من دار الإفتاء خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الرسول صلي الله عليه وسلم أخذ من عمه العباس زكاة سنتين قادمتين في ظرف معين استدعى التقديم، وهو ما يؤكد مشروعية ذلك في الظرف الاستثنائي الذي نمر به ويمر به العالم، فالظروف الاستثنائية لها أحكام خاصة استثنائية ثم تعود لحالتها الطبيعية بعد انتهاء هذه الظروف.



حكم إخراج زكاة الفطر قبل موعدها

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل يجوز إخراج زكاة الفطر في الوقت الحالي وقبل قدوم شهر رمضان المبارك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر في الوقت الحالي لأن زكاة الفطر تخرج في شهر رمضان ويجوز إخراجها في بداية شهر رمضان ولكن لا يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم .

وأشار إلى أن زكاة الفطر لها سبب يتعلق بشهر رمضان وطالما لم يحدث السبب فلا يجوز إخراج الزكاة .