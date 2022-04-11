البابا تواضروس يستقبل أرملة كاهن الإسكندرية الشهيد وأسرته لتقديم التعزية

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الإثنين، الدكتورة مرثا مرقس أرملة الشهيد القمص أرسانيوس وديد الذي قتل في الإسكندرية الأسبوع الماضي، والقس ماركوس عبد المسيح أحد أقارب الأب الشهيد وعددًا من أفراد عائلته.

وقدم البابا تواضروس لزوجة القمص أرسانيوس وأفراد العائلة التعزية، وتحدث معهم عن الفرح بالسماء وعن رسالة الإنسان في الحياة.

ومن جانبها، شاركت أرملة القمص أرسانيوس خبراتها طوال سنوات خدمة زوجها الراحل في الكنيسة.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.