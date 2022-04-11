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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مأساوي لزوجة أوكرانية بجوار جثة زوجها المقتول برصاص القوات الروسية

صورة للزوجة
صورة للزوجة

أظهرت صور مروعة زوجة تبكي وتنهار حزنًا بعد إخراج جثة زوجها الذي قتله جنود روس ، من قبر ضحل بالقرب من منزلهما. 

وشوهدت الأرملة الحزينة وهي تنهار على الأرض بجوار جثة زوجها الموضوعة على ملاءة زرقاء في قرية أندرييفكا بالقرب من كييف يوم الاثنين.

صورة للزوجة

وشوهدت المرأة التي لم يتم التعرف على هويتها وهي تبكي حيث احتجزتها الشرطة الأوكرانية في قرية قتل فيها 40 شخصا على أيدي جنود روس.

وتم تصوير زوجها ، الذي قتل على يد الجنود الروس ،  و لا يزال يرتدي سرواله الجينز والبلوزة المخططة.

التقطت الصور المروعة بعد دعوة مصور لوكالة فرانس برس إلى القرية لتسجيل الأحداث.

وتعد الزوجة الحزينة من بين عشرات المدنيين في أندرييفكا الذين فقدوا أحباءهم على أيدي القوات الروسية.

صورة للزوجة

 ومن بين هؤلاء عائلة أنطون إيشينكو البالغ من العمر 23 عامًا ، والذي قُتل وشوه بشدة على يد رجال فلاديمير بوتين لدرجة أن أقاربه تعرفوا على جثته من ملابسه. 

وقالت تيتيانا جدة أنطون لبي بي سي: "لقد كان فتى لطيفًا للغاية ، وذكيًا للغاية - كان يتلو الشعر". 

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