أخبار التوك شو|حقيقة ارتباط أحمد صلاح حسني.. مقلب رامز في أحمد فتحي.. وتصريحات مصطفى درويش عن شيرين رضا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، نعرضها لكم خلال التقرير التالي:

حلمي عبدالباقي: ذكاء عمرو دياب أكبر من موهبته.. وعملنا سويا لفترة طويلة..فيديو

قال المطرب حلمي عبدالباقي، إن ذكاء المطرب عمرو دياب أكبر من موهبته، موضحا أنه يمتلك صوتا جميلا وموهبة أيضا، وأنهما عملا سويا لفترة معينة، حتى توقف عن العمل في "النايت كلوب".

وأضاف حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يمتلك القناعة وهي أن الله يعطي كل شخص ما يريده هو فقط، موضحا "أن كلمة اشمعنى فلان ليست في قاموسه".

وتابع حلمي عبدالباقي ، أنه بدأ الغناء في محافظة الشرقية وكون فرقة غنائية هناك، ثم انتقل إلى الإسكندرية، وعمل بها لمدة 4 مواسم متتالية، واستطاع خلال تلك الفترة من ادخار 14 ألف جنيه وشراء سيارة مرسيدس.

مطرب وممثل مصري، من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، درس في كلية التجارة بجامعة الزقازيق، وحاز على لقب مطرب الجامعة اﻷول 3 مرات، ثم اتجه في الإسكندرية للعمل في الغناء في الصالات وحفلات الزفاف.

أحمد صلاح حسني يرد على شائعة تعدد علاقاته وارتباطه من الوسط الفني..فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسني، أنا شقي منذ صغري وشكلي يدل على هذا ، مؤكدا انه لا يعرف لماذا يطلق علية شائعات انه له علاقات متعددة داخل الوسط الفني وانا رجل متزوج وحياتي مستقرة وعيني ليست مكسورة .

وأوضح الفنان احمد صلاح حسني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يمتلك إمكانيات علي ربيع ومصطفى خاطر في الكوميديا، مضيفا: "معنديش امكانيات على ربيع ومصطفى خاطر ودول وحوش ممكن يبقى مش معاهم اسكريبت ويموتونا من الضحك".

وتابع: "أحنا كل واحد له فينا في التمثيل له معلب وملعبي أداء الأدوار الصعبة وبحب ادخل الأدوار اللي يتقال لي مش لايقة عليا".

خلال "رامز موفي ستار"| أحمد فتحي يردد الشهادة بعد رؤية التمساح.. ولـ فاندام: "أهلا يا عم"

وقع الفنان أحمد فتحي، ضحية مقلب رامز موفي ستار، عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الإثنين، واليكم أبز ما جاء في الحلقة.

بعد وصول أحمد فتحي..رامز جلال : نقيب الجزارين داخل علينا..فيديو

سخر رامز جلال بعد وصول الفنان أحمد فتحي وقال"نقيب الجزارين داخل علينا..حاكم جزيرة الفشة والممبار، وهنركب “جي بي اس” عشان متتوهش"

أهلا يا عم ..أحمد فتحي يعلق على لقائه بفان دام.. فيديو

عبر الفنان أحمد فتحي عن اندهاشه بعد دخول فان دام، ليقول “أهلا عم فان دام، أنا جاي عشان فان دام بتاع زمان على الرغم أني ماليش في الأكشن".

خوف وصراخ من أحمد فتحي بعد تجربة المطاردة بالسيارة برامز موفي ستار..فيديو

قام الفنان احمد فتحي، بالصراخ والخوف، خلال فقرة المطاردة بالسيارات في برنامج “رامز موفي ستار”.

أحمد فتحي يردد الشهادة بعد رؤية التمساح في رامز موفي ستار.. فيديو

ردد الفنان أحمد فتحي الشهادة، بعد رؤيته للتمساح في البحيرة، والثعبان، في مقلب رامز موفي ستار".

واستمر الفنان أحمد فتحي في الصراخ، وردد كلمة “ألحقوني” بعدما اصابه الرعب في المقلب.



ألطم على وشي..رد فعل أحمد فتحي بعد اكتشافه مقلب رامز جلال..فيديو

قال الفنان أحمد فتحي، بعد إكتشافه مقلب رامز جلال ببرنامج “رامزوفي ستار”الطم على وشي الله يسامحك ومش قادر اقف على رجلي".

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

الأرصاد: انخفاض جديد فى درجات الحرارة غدًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن هذا الانخفاض سيستمر، و درجات الحرارة تكون فى المعدلات الطبيعية فى هذا التوقيت من العام.

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية عن الأيام السابقة|فيديو

قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات اليوم الأثنين 11 أبريل 2022 .

الارصاد: نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة فى إنخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة 28 درجة مئوية.

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية: نهدف وجود جيل مستقبلي خالي منها

قال الدكتور خالد عطيفي، مدير مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إن تلك المبادرة تعتبر طفرة نوعية فى الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمصريين، مشيرا إلى أنه متوجهة لحديثي الولادة.

5% من الإناث.. علاج الإدمان: وصلنا إلى 140 ألف مريض

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان: إن الثقة في الصندوق مع الآلية التي تقدمها الدولة لخدمات مجانية تتوافق مع حقوق الإنسان وحقوق مريض الإدمان؛ حيث إن تلك الثقة قامت بتوليد تفاعل مجتمعي حقيقي مع الخط الساخن الخاص بالصندوق.

الصغرى 14| الأرصاد للمواطنين : "خدوا الجاكيت معاكم وانتوا نازلين" ..فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستنخفض درجات الحرارة فى ساعات الليل، وستصل لـ 14 درجة، ولذلك ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس، معلقة :" خدوا الجاكيت معاكم وانتم نازلين".

عالم أزهري: اليقين بالله من أساس الدين.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن اليقين في الله سبحانه وتعالى من أساس الدين، ويجب أن يكون اليقين مطلق بالثقة لأن الله وعدنا بذلك، وأن الله يرانا ويعلم ما بداخلنا وهو صاحب الوعد الحق.

أحمد صلاح حسني: رئيس الزمالك يجب أن يكون مرتضى منصور.. فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه يحب صوت ماجدة الرومي ويتمني أن تغني أغنية من ألحانه، لافتا إلى أنه يحب صوت شيرين وأصالة وقدم لهما ألحانا.

وأضاف أحمد صلاح حسني، خلال لقائه في برنامج "حبر سري" المذاع علي قناة "القاهرة والناس"، أن الفنانة إليسا صوتها جميل ولم يقدم لها أي لحن، مؤكدا أنه يحب صوت وائل كافور ويتمني أن يلحن له هو وحسين الجسمي.

وأوضح أحمد صلاح حسني، أنه يحب مرتضي منصور وتربطه به علاقة قوية جدا وحازم أمام كذلك ، مؤكدا أن رئيس نادي الزمالك الأن يجب أن يكون مرتضي منصور وبعدة حازم أمام .

مصطفى درويش:اتفرجت على شيرين رضا في كليب عمرو دياب وأنا عندي 10سنين

علق الفنان مصطفى درويش، على الهجوم المتبادل بينه وشرين رضا، قائلاا: "جالي من فريند عندي في البيدج مانشيت في المواقع، إنها بتسخر مني وبتقول متعرفنيش، فأنا مردتش، ومعرفش إيه القصة، لأني مفهمتش إيه اللي حصل".

وأضاف درويش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "عرفت بعد كده اللي حصل، وإنها هاجمتني بسبب انسحابي من فيلم الملحد، فرديت وخلتها تركب معايا التريند، مركبتش لوحدي".

وتابع: "رددت عليها بأدب وقلت إن هناك فارق كبير في السن، ومن الطبيعي ألا تعرفني، كنت بتفرج عليها في كليب عمرو دياب وأنا عندي 10 سنين، عارفها من زمان، والناس كلها بتموت فيها".

وأوضح: "شيرين رضا فنانة قبل أن أفكر في أن أصبح فنانا، هي قبل مني في الفن وقبلي وخبرة عني، هي عارفاني أكيد، وكانت المفروض تقول متعاملتش معاه قبل كده، وده قرار .. ده الكلام العاقل، انا عارف هي بتتكلم ازاي، هل كل كلامها ده مش عيب؟! ولا في فئة في المجتمع تنتقد وإحنا منقدرش نقولها لأ".

مفتي الجمهورية: انتصار العاشر من رمضان ليس ببعيد عن بيت النبوة

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجالَ القوات المسلحة البواسل، والشعبَ المصريَّ بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف شوقي علام، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن انتصار العاشر من رمضان ليس ببعيد عن بيت النبوة فهو متصل أيضا ببيت النبوة، لأن الغرس الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا ووجدانا وفي الصبر والاستعداد كل ذلك إنما ترجمة لما كان ينادي به الرسول صلى الله عليهم وسلم، مستشهدا بالحديث النبوي «إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه» بمعنى اتخاذ كل الأسباب المتاحة التي ليس بعدها أسباب.

وأكد مفتي الجمهورية، أن التوجيهات النبوية جاءت لتعطي القائمين على الأمر «الجنود» اتخاذ جميع الأسباب من أجل النصر، مضيفا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا: « وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ» بمعنى أن الله عز وجل طلب منا أن نستعد ونحدث قوة رعد للآخرين.

وتابع الدكتور شوقي علام، أن انتصار العاشر من رمضان كان بناء على استعداد قوي مع عزيمة وتوكل على الله عملا بالأمر النبوي «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ»، فلا يتحقق التوكل دون الأخذ بالأسباب في كل الأحوال حتى مع الاستطاعة البسيطة.