إنطلاق فعاليات ليالى رمضان بثقافة البحر الأحمر

إنطلقت أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الغردقة ضمن باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث شهد قصر ثقافة الغردقة سهرة رمضانية، تضمنت محاضرة بعنوان " اسماء الله الحسني" تحدث فيها فضيلة الشيخ اسماعيل احمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة والتي ذكر فيها صفة المجيب، وصفها بالاستجابه لدعاء عباده وإجابته سبحانه وتعالي لدعوة الداعيين وسؤال السائلين مهما كانوا واينما وجدوا وهو وعد من الله سبحانه وتعالي لعباده المخلصين له في الدعاء، أعقبها عرض فني لاطفال رواد قصر ثقافة الغردقة استعراض أصحاب بانتين وحوي يا وحوي، بالاضافة الى فقرات شعرية ألقاها كلا من الشاعر عصام محمد المهدي وقصيدة" مولد الهادي"، القاء شعري بموهبة الإلقاء مريم سيد، ندي أسامة، ريم سيد، فقرات غنائية" رمضان جانا "للطفلة جني هيثم.

شهد بيت ثقافة سفاجا سهرة رمضانية وبدء فعاليات ليالي رمضان الثقافية بمحاضرة بعنوان "كيفية استقبال شهر رمضان المبارك " تحدث الشيخ على يوسف قائلا صوم شهر رمضان من أعمال تقربنا الي الله فهو شهر الخير والصبر والصبر ثوابه الجنه ، ثم أعقب ذلك فقره عزف على الناي للفنان محمود عزاز واغنيه يا رسول الله يا سندي واختتمت السهرة بأمسية شعرية للشعراء اسلام عبد الباسط وقصيدة بعنوان"صوفيه" والشاعر عبد الرحمن الدشناوي وقصيدة "ست البنات" ومقتطفات من قصائد شعريه متنوعه لمقدم السهرة الشاعر شاذلي عبد العزيز بشير .

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير إنشاد دينى وابتهالات في أولى فعاليات رمضان الثقافية والفنية للمنشد عادل محمد، وعازف الناى أشرف حفنى بمقر مندرة الشيخ نجدى عليان بالقصير.



يواصل ببيت ثقافة القصير فعاليات ليالى رمضان واختتمت اعمال ورشة "عمل مجسم لبوجى وطمطم" مع المدربة ولاء شكرى حيث قامت بإستكمال الورشة وعرض نتاج الورشة.

أعقبها محاضرة بعنوان "نساء قائدات" للدكتور ياسرخليل وتحدث قائلا انه قد تم بناء دور المرأة في المجتمعات الإسلامية، وكان دور المرأة داخل البيت حد وخلق عقبات أمام القيادة النسائية. وخلال عهد النبي محمد وطوال الفترة المبكرة للإسلامية تم منح المرأة شعورا كبيرا من الحرية والسلطة. فقد اعطوا زوجات النبي النبي محمد ويشار إليهن بـ "أمهات المؤمنين" الطريقة المثلى لتصرفات المرأة في الإسلام.ويلى ذلك الانشاد الدينى للمنشد ومداح الرسوال (ص) رفاعى ابوالسرور.