الديهي: ذكرى انتصار العاشر من رمضان يوم مقدس لدى الشعب المصري

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان، واصفًا إياه باليوم المقدس لدي الشعب المصري والعربي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن هذا اليوم استطاعت فيه الدولة المصرية إزاحة هذا الكم من الآلام الوطنية، واستطاع الشعب المصري بجيشه أن يخوض معركة الثأر واسترداد الأرض وكان العبور العظيم في مثل هذا اليوم.

وتابع أن اليوم، هو ذكرى الانتصار الذي حولنا فيه الصعاب والتحديات إلى فرص ونفخر بما حققه الآباء والأجداد، وكفانا في مصر أننا لدينا تاريخ من الانتصارات ولدينا ما نقوله للأجيال الجديدة والمهم أن نقوله وتصل الرسالة بأن هذه الأمة جديرة أن تكون منتصرة على الدوام.