بصاروخ بريطاني .. قوات أوكرانية تسقط طائرة مسيرة | شاهد

هتفت القوات الأوكرانية واحتفلت بعد أن أسقطت طائرة مسيرة روسية بصاروخ بريطاني الصنع.

يظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل”، جنديًا أوكرانيًا يطلق صاروخًا موجهًا بالليزر ينتقل بأكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت على مركبة جوية بدون طيار (UAV) في أوكرانيا.

أسقط صاروخ Starstreak البريطاني الصنع طائرة أوريون الروسية في أوكرانيا ، مما أثار هتافات القوات الأوكرانية.

وشكر الجندي الأوكراني يوري كوتشيفينكو ، الذي نشر اللقطات على الإنترنت ، بريطانيا لتزويدها بنظام الصواريخ ، مضيفًا أن كييف تستخدم `` دعم الحلفاء بشكل فعال ''.

واوضحت الصحيفة أن بريطانيا تقوم بتزويد القوات الأوكرانية وتدريبها على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات عالية السرعة بالإضافة إلى توفير الدروع الواقية للبدن والخوذات والأحذية القتالية.

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن مقطع فيديو يظهر الجنود الأوكرانيين ، الذين يُعتقد أنهم من لواء الهجوم الجوي رقم 95 ، وهم يسقطون الطائرة بدون طيار في 9 أبريل / نيسان.

