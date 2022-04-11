عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 63 محضراً للمخالفين من التجار في حملة تموينية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 63 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

مركز شباب شنو بـ كفر الشيخ يستقبل الراغبين في تلقي لقاح كورونا

بعد انتهاء فصل الشتاء.. رفع كفاءة طرق قرى بيلا بـ كفر الشيخ


يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.


قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 63 محضراً، من بينهم 7 محاضر نقص وزن، ومحضرين تصرف في دقيق، و38 مخالفة متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة، وحررت الحملة 7 محاضر، وتحرير 11 محضراً عدم الإعلان عن الأسعار.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

الطب البيطري لقاح كورونا كورونا مخالفة الصحة محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

الاختيار 3 الحلقة 10..السيسي: إعلاميين بلدنا مينفعش يتهددوا أو يتروعوا

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

موضوعات متعلقة

مركز شباب شنو بـ كفر الشيخ يستقبل الراغبين في تلقي لقاح كورونا

بعد انتهاء فصل الشتاء.. رفع كفاءة طرق قرى بيلا بـ كفر الشيخ

رؤساء المراكز والمدن يتابعون أعمال تمهيد ورصف الطرق في كفر الشيخ.. صور

مواجهات الأسبوع الأخير من الدور الثاني في دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

«شباب كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية لصقل مهارات فرق الجوالة.. صور

فعاليات ثقافية وورش فنية بمراكز شباب قلين في كفرالشيخ.. صور

رفع 1998 طن مخلفات خلال حملات نظافة في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: 8 آلاف أسرة يستفيدون من صكوك الإطعام .. صور

ترشيحاتنا

بعد انتشاره والتحذير منه .. ماسك الفوار آخر تقاليع السوشيال ميديا

شعبة الأدوية: تصنيع 92% من احتياجات الدولة محليا.. فيديو

رئيس المريخ السوداني: كيروش ليس مرشحا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة

محمود حجازي يدافع عن ريهام حجاج بعد الهجوم عليها: محدش يرضى بالظلم

عمرو أديب : الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للسيطرة على أسعار الدواء..فيديو

تحت أنظار كهربا.. أنطاليا يقسو على هاتاي برباعية في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

ماذا تعني قرارات الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

داخل جوال ومدفون.. تفاصيل العثور على الطفل زياد بالاسماعيلية

إحنا في زمن التريند .. محمد نجاتي يهاجم منة عرفة وطليقها بسبب أحد المشاهد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ