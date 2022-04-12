تخفيف إجراءات الحجر الصحي في شنجهاي بالصين

تحركت السلطات الصينية في شنجهاي لتخفيف الإغلاق الشديد للمدينة مع تفشي وباء كورونا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قال مسؤول بالمدينة للصحفيين هذا الصباح إنه سيُسمح للمناطق التي لا توجد بها حالات فيروس كورونا على مدى أسبوعين بالمشاركة في الانشطة الطبيعية.

أفادت وكالة رويترز أن تعليقات مدير الوقاية من الأوبئة قو هونغ هوى جاءت في أعقاب إطلاق سراح أكثر من 10 آلاف مريض بفيروس كورونا متماثل للشفاء يوم الأحد، حيث أصر قادة الصحة على السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

دخلت أكبر مدينة في الصين اليوم أسبوعها الثالث من الإغلاق الوحشي، لكنها فشلت في وقف أو حتى إبطاء انتشار متغير أوميكرون في المدينة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم الإبلاغ عن 25173 حالة جديدة صباح اليوم من قبل المسؤولين المحليين ، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 23937 أمس.

فيما نقل المصابون في شنغهاي إلى مواقع الحجر الصحي البعيدة ، وتم فصل الأطفال دون سن السابعة عن والديهم. يُسمح لمتطوعين لكل مبنى سكني بالتسوق في الخارج كل يوم لمدة ساعتين كحد أقصى.

