موسى: الإخوان خططوا لتدمير مؤسسات الدولة في مارس 2011 تسهيلا لدخول الإرهابيين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الاخوان خططوا لتدمير مؤسسات الدولة في مارس 2011، مضيفا أن مارس 2022 تم حل جهاز أمن الدولة بتخطيط الإخوان.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مارس 2011 خطط الاخوان الارهابيين للفوضى الخلاقة، تسهيلا لدخول الارهابيين من تنظيم القاعدة لمصر.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن عمر رفاعي سرور الإرهابي ومفتي التنظيمات الإرهابية في ليبيا تلميذ حازم صلاح أبو إسماعيل.

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحلقة العاشرة من مسلسل الأختيار 3 عرض فيها فيديو للقيادي الإخواني خيرت الشاطر كشف فيه أمورا هامة في وقت شديد الحساسية في عام حكم الإخوان، مضيفا أن خيرت الشاطر تحدث عن دخول البلاد في ذلك الوقت بعض الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة.

وأضاف أحمد موسى، أن خيرت الشاطر تحدث في مقطع الفيديو أنه الأمن المصري لم يكن موجودا بشكل قوي ولذلك فرصة لدخول الإرهابيين لمصر من خارج البلاد، لافتا إلى أن هذا الفيديو يكشف حقيقة نواياهم بعدم وجود أجهزة أمنية.

