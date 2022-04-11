أحمد موسى: حازم صلاح أبو إسماعيل تكفيري وهذا كان مخططه في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حازم صلاح أبو إسماعيل تكفيري وارهابي كبير، مضيفا أن كان دوره تفكيك الدولة وأجهزتها، واعادة بناء الدولة من جديد.



وأضاف ، أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية عملت بكل قوة على حفظ أمن وأمان الوطن وسط تخطيط الإخوان الإرهابية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حازم صلاح أبو إسماعيل لو كان وصل لرئاسة مصر لأصبحت بحر من الدماء.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أبو سماعيل وراء كل الأحداث والتفجيرات الإرهابية بمعاونة مكتب الإرشاد.





فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحلقة العاشرة من مسلسل الأختيار 3 عرض فيها فيديو للقيادي الإخواني خيرت الشاطر كشف فيه أمورا هامة في وقت شديد الحساسية في عام حكم الإخوان، مضيفا أن خيرت الشاطر تحدث عن دخول البلاد في ذلك الوقت بعض الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة.

وأضاف أحمد موسى، أن خيرت الشاطر تحدث في مقطع الفيديو أنه الأمن المصري لم يكن موجودا بشكل قوي ولذلك فرصة لدخول الإرهابيين لمصر من خارج البلاد، لافتا إلى أن هذا الفيديو يكشف حقيقة نواياهم بعدم وجود أجهزة أمنية.