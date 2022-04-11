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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمود حجازي يدافع عن ريهام حجاج بعد الهجوم عليها: محدش يرضى بالظلم

صدى البلد

هاجم الفنان محمود حجازي حملة الهجوم على الفنانة ريهام حجاج بعد اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد لظروف صحية، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "انا في حاجه ماكنتش عايز اتكلم فيها بس بجد مش قادر اشوف حد علاقتي بيه طيبه وبشتغل معاه وبشوفه بيتعب قد ايه وبيتعامل مع كل الناس بشكل محترم جدا والاقيه ديما بيتظلم من الناس من غير ما تعرف تفاصيل دايما هو اللي بيشيل المشاكل كلها سواء كان جزء منها او ميعرفش حاجه منها ليه بقينا بنستسهل الظلم".

وتابع: “انا السنه دي بشتغل ٣ مسلسلات جواه رمضان وكانت سنة صعبة جدا وممتعة جدا وانا محظوظ اني اشتغلت مع الاستاذ توفيق عبد الحميد اللي لسه شايف قرار انه بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوتيرن سوف يعتزل الفن .. قد ايه الخبر ده زعلني جدا وبتمنى انه يتراجع فيه ويفضل يمتعنا بفنه الحقيقي المبهر وان شاء الله هيحصل كده”.. 

وأشار: “زعلت جدا لما شوفت الحملات والناس اللي عايزة تستغل الخبر ده لهدم وتشويه شخص هو بعيد كل البعد عن القرار ده بس لمجرد انهم عايزين يهدموا أي نجاح بشكل مليان ظلم وعدم فهم واستنتاجات ليس لها علاقة بالحقيقة .. والمشكله ان دي طريقة بتتكرر وكل مرة بقول اكيد الناس هاتفهم لوحده بس الاقي الموضوع مكمل بطرق غريبة والغريب أكثر أن في ناس بتستغل الموضوع ده .. وانا مش بكتب الكلام ده و مستني اي حاجه غير اني حسيت لو انا اللي وقع عليه الظلم ده وعايز الناس تفهم بس .. انا ده تانى عمل ليا مع الاخت العزيزه ريهام حجاج ووالله والله انا كلامي هتحاسب عليه قدام ربنا يعني ولا حد في الدنيا دي كلها هيأثر عليه غير الحق ..واسف اني طولت عليكم وكل سنه وحضراتكم طيبين”.

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توفيق عبد الحميد ينفى شائعات اعتزاله بسبب ريهام حجاج: بمثابة ابنتى

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أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

وكان قد نفى الفنان توفيق عبد الحميد ما تردد من شائعات بأن الفنانة ريهام حجاج هي السبب في قرار اعتزاله العمل، مؤكدا أن حالته الصحية هي التي تستوجب ذلك.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه على موقع فيسبوك: “علاقتى بريهام حجاج طيبة جدا وهى فعلا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام”.

اخبار محمود حجازي أخبار ريهام حجاج اخبار توفيق عبد الحميد تفاصيل مسلسل يوتيرن مسلسل “يوتيرن”

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