تحت أنظار كهربا.. أنطاليا يقسو على هاتاي برباعية في الدوري التركي

اكتسح انطاليا سبور ضيفه هاتاي سبور المحترف في صفوفه محمود عبد المنعم كهربا 4 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المعار إلى صفوف هاتاي سبور التركي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في هزيمة فريقه أمام أنطاليا 4-1.

وسجل حاجي رايت الهدفين الأول والثالث لأنطاليا في الدقيقتين 16 و35 وتكفل نالدو ولويز أدريانو بالهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 29 و55.

وأحرز مامي ضيوف الهدف الوحيد لهاتاي في الدقيقة 38 قبل أن يكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين لطرد روبن ريبيرو في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد أنطاليا إلى 47 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة خلف هاتاي صاحب المركز الثامن.