وزير الأوقاف: المؤمنون الصادقون لم تغب الآخرة ولا ذكر الموت عنهم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحق الذي مهما حِدت أو تشاغلت أو تغافلت عنه فلا مهرب منه هو اليوم الحق، حيث يقول الحق سبحانه: "ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا"، ويقول سبحانه: "وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ".



وأضاف وزير الأوقاف، في خاطرة جديدة له، ان المؤمنون الصادقون لم تغب الآخرة ولا ذكر الموت عنهم طرفة عين، يعبد أحدهم الله عز وجل وكأنه يراه وكأن الموت يتبعه وكأن الجنة عن يمينه والنار عن شماله وقد قال نبينا(صلى الله عليه وسلم) لسيدنا حارثة بن النعمان كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ "قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): انْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً ، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَأَسْهَرْتُ لِيَلِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ كَيْفَ يَتَعَادَوْنَ فِيهَا، فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أَبْصَرْتَ فَالْزَمْ، مَرَّتَيْنِ، عَبْدٌ نَوَّرَ الله الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ".



وتابع : لم تغرهم الدنيا وإن أقبلت ، ولم تشغلهم إن هي أدبرت: "فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ" ، فقد استعدوا على كل حال ، ووطّنوا أنفسهم على الصبر عند البلاء والضراء ، والشكر عند النعمة والسراء.



وذكر أن من الناس من يحاسب نفسه كل لحظة ومنهم من يحاسبها كل يوم وليلة ومنهم من يحاسبها كل عام ومنهم من لا يحاسب نفسه حتى يجدها موقوفة للحساب فالعاقل السعيد من وُعِظَ بغيره، والشقي الأحمق من لا يوعظ إلا بنفسه ، حيث يقول سبحانه: "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ"، ويقول تعالى: "كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا".