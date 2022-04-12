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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظة تدمير قافلة من الدبابات الروسية بأوكرانيا

لحظة تدمير الدبابات
لحظة تدمير الدبابات الروسية

صورت قافلة من الدبابات الروسية تدمر  واحدة تلو الأخرى بدونباس  في ضربة موجعة للقوات الروسية .

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يزعم أن مقطع الفيديو يظهر كمينًا نصبه اللواء الآلي المنفصل 54 في أوكرانيا استهدف الدبابات الروسية  في دونيتسك.


 


تركز القوات الروسية هجومها في منطقة شرق أوكرانيا بعد تكبدها خسائر فادحة في مدن وسط رئيسية ، لكنها لا تزال تواجه مقاومة شرسة.

 

وتظهر اللقطات الدبابات وهي تنفجر وتحولت إلى كرات نارية أثناء تمركزها على طريق ريفي.

 

 تمت مشاركة مقطع الفيديو بواسطة Come Back Alive ، وهي منظمة أوكرانية غير هادفة للربح تجمع الأموال للقوات التي تقاوم الغزو الوحشي.

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