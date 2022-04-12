زراعة الشيوخ توافق على تقرير الزراعات التعاقدية وتوصي بتفعيل المركز

قال النائب وحيد عامر عضو لجنة الزارعة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة وافقت امس برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية، وأيضا الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أسوار حماية للترع.

وعن التوصيات التي خرج بها اجتماع اللجنة قال عامر في تصريحاته لـ"صدى البلد" انها تمثلت في تفعيل مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية والمادية والكوادر البشرية المدربة وتنظيم العلاقة بين المركز وجميع الجهات ذات الصلة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث وتفعيل دور التعاونيات فى القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها والربط بين المنتجين والمصنعين.