أحمد كريمة: الجيش المصري حقق 4 انتصارات في الشهر الكريم.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن انتصار العاشر من رمضان هو الانتصار الرابع للمصريين في الشهر الكريم.

وأضاف "كريمة"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هناك 3 انتصارات مصرية سبقت انتصار العاشر من رمضان، ومنها عام 658 هجرية عام 1260 ميلادي، تمكن الجيش المصرية من هزيمة التتار في فلسطين وهذا هو الانتصار الأول، والانتصار الثاني في عام 666 هجرية عام 1268 ميلادي، انتصر الجيش المصري بقيادة السلطان الظاهر بيبرس على التتار أيضا".

وأوضح: "الانتصار الثالث كان في عام 702 هجرية عام 1303 ميلادي، انتصر الجيش المصري على التتار وهو الانتصار الذي قضى على التتار إلى الأبد ونجى المشرق العربي من التدمير والهلاك".

وأشار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر،: "النبي صلى الله عليه وسلم مدح خير أجناد الأرض وهو الجيش المصري الباسل".