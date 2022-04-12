أخصائي تغذية علاجية: يجب توزيع المياه بالقدر الصحيح بين الإفطار والسحور.. فيديو

قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، إن البعض يلجأ لطريقة خاطئة بشرب كميات كبيرة من المياه خلال وقت السحور وقبل الصيام، مؤكدا أن الجسم يتخلص منها بطريقة سريعة.

وأضاف محمد الحوفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أنه أيضا لو تم شرب الشاي بعد السحور مباشرة سيساعد على إدرار البول، وسيتسبب في أنه لن يستطيع الجسم أن يحصل على الراحة الكافية.

وتابع أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، أنه يفضل أن يتم توزيع المياه بالقدر الصحيح في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وتكون كمية المياه ما يقرب من 2 لتر خلال تلك الفترة.

وأشار محمد الحوفي إلى أن الجميع فى فترة الإفطار عليه أن يتناول الوجبات بسرعة منخفضة.



