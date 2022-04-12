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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يهنئ السيسي بنصر العاشر من رمضان: ذكرى مجيدة أعادت العزة والكرامة

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

هنأ النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا ، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان عام 1973، قائلا إنها كانت ولا تزال ملحمة وطنية عسكرية في حب مصر وفي قدرة الجيش المصري على قهر الصعاب.

ونوه العمدة، في بيان صحفي له اليوم، بالقيم والدروس المستفادة من ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي أعادت لمصر والعرب عزتهم وكرامتهم، واستردوا جزءا غاليا من الأرض، كما أثبتت قوة وجرأة القوات المسلحة المصرية ودورها المجيد والمشهود في الدفاع عن الوطن.

وتابع عضو البرلمان، أنه إذ تمر هذه المناسبة الجليلة والذكرى المجيدة على البلاد، فإنها فرصة لتذكر بطولات الجيش المصري في قهر الإرهاب، وفي استكمال بناء قوته العسكرية تحت قيادة الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مردفا: تحية للرئيس السيسي وتحية للقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى النصر في العاشر من رمضان.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن ملايين المصريين وهم يعيشون الآن في ظل وطن قوي ودولة مستقرة، يتذكرون دائما أمجاد القيادة السياسية الحالية ويشعرون بالامتنان للجيش المصري البطل، الذي ساند المطالب المشروعة لثورة 30 يونيو 2013 وهى سر الاستقرار والأمن في الوقت الحالي ومنذ 9 سنوات.

رمضان القوات المسلحة 30 يونيو مجلس النواب الرئيس السيسي

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