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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة طفل وإصابة شخصين في انهيار جزء من عقار غربي الإسكندرية

صورة من العقار المنهار
صورة من العقار المنهار

 

لقي طفل مصرعه، وأصيب شخصان، بينهما طفلة، في انهيار أجزاء من عقار بشارع العلاف أمام المقابر بالدخيلة بحي العجمي، غربي الإسكندرية.

وذكرت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه وفقا للإشارة الواردة إلينا من غرفة عمليات المحافظة بسقوط أجزاء من عقار شارع العلاف امام المقابر بالدخيلة بحي العجمي، وعلي توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية تم علي الفور توجه فريق الإغاثة بالمديرية مريم رفعت مسئول الإغاثة وسحر عبد الفضيل وعبد القادر بأداره العجمي إلى موقع العقار للمعاينة والحصر.

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وأضاف البيان أن ان العقار مكون من ارضي وثلاثة ادوار علوية ومقسم إلى جزئين وسقوط أسقف جزء من العقار، ووفاة الطفل ياسين ٨ سنوات واصابة سيدة مسنة مبتورة القدمين وتحصل على معاش كرامة وتم نقلها إلى مستشفى العامرية، وإصابة طفلة تم نقلها لمستشفى الطلبة.

وأشار البيان إلى أن هناك 3 أسر يقيمون بالجزء المنهار، وتم إخلاء العقار بالكامل، والعقار صادر له قرار ترميم من حي العجمي ولم يتم التنفيذ.

وتابع البيان أنه تم توزيع وجبات إفطار على الأسر المتضررة وتقديم مساعدة مالية عاجلة لأسرة الابن المتوفي من جمعية مصدر خير، وجاري عمل الأبحاث، ومتابعة الأسر المتضررة، ولصرف مستحقاتهم من خسائر الممتلكات والوفاة والإصابة والإعاشة وفقا للوائح والقوانين.

الاسكندرية التضامن الاجتماعي غرفة عمليات محافظ الاسكندرية مستشفى الطلبة مديرية التضامن الاجتماعي أجزاء عقار انهيار عقار الأسر المتضررة

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