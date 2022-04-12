إيركايرو تشارك في بورصة ميلانو الدولية للسياحة والسفر BIT

شاركت إيركايرو في فعاليات فى بورصة ميلانو الدولية للسياحة في الفترة بين الاثنين 10-12 أبريل 2022 .

وتم التواصل مع العديد من وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات للترويج لخطوط الشركة من إيطاليا (نابولى – روما – ميلانو) إلى كل من شرم الشيخ والقاهرة.

والجدير بالذكر ان اير كايرو قد أعلنت عن جدول رحلاتها خلال صيف 2022 بواقع رحلتين إلى ميلانو ونابولي ومن روما إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد 3 رحلات من ميلانو إلى القاهرة وتأتي هذه الزيادة في التشغيل في ظل رفع قيود السفر والسياحة من إيطاليا مما أدى إلى تحسن الطلب على رحلات المقاصد السياحية إلى مصر .

هذا بالإضافة إلى دراسة التشغيل من عدة مدن في إيطاليا إلى مراكز الجذب السياحي المصرية مثل الأقصر لتنشيط السياحة الثقافية بجانب سياحة الشواطئ.

