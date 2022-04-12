حبس عازف بريطاني شهير 17 عاما لاغتصاب معجباته من المراهقات

سجن عازف جيتار في فرقة بعد استهدافه واغتصاب المعجبات المراهقات لمدة 17 عامًا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان كاسيوس بوفي، 29 عامًا ، موسيقيًا معروفًا في ميدلاندز، استغل الضحايا الضعفاء على مدى ست سنوات بين عامي 2010 و 2016.

سمعت المحكمة بمدينة جريمسبي، في لينكولنشاير، أن المتهم اعتقل في 2020 يوليو بعد أن تم تنبيه الضباط على جرائمه من خلال الفيسبوك.

وعلمت المحكمة أن المفترس الجنسي استدرج بعض المراهقين بالمخدرات والخمر مستغلاً شهرته البارزة في عالم الموسيقى.

واوضحت الصحيفة ان الموسيقي الشهير صادق الفتيات المراهقات، اللاتي كن من عشاق موسيقاه، عبر الفيسبوك قبل اغتصابهن، حيث أساء المعاملة الجنسية من ثمانية من ضحاياه منهن من كان عمرهن 14 أو 15 عاما.

اغتصب بوفي أيضا فتاة أخرى، في سن 19، في حديقة قبل أن يتم فضحه من قبل إحدى ضحاياه عبر الفيسبوك حيث تنبهت الشرطة حول جرائم الموسيقي الشهير.

فيما علقت الفتيات الأخريات قائلات: إنهم قد تعرضوا للإيذاء على أيدي بوفي، الذي اعتقل واتهم بـ19 جريمة جنسية.

