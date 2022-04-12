عودة حركة القطارات بالمنيا إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب تيل فرامل

عادت حركة القطارات بالمنيا إلى طبيعتها في الاتجاهين بعد تعطلها بسبب تعطل تيل فرامل احد القطارات وتوقفه مما تسبب فى حدوث دخان وعلى الفور تم تحريك جرار القطار والتوجه به الى محطة القطار بمدينة ابوقرقاص وتم تسيير حركة القطارات.

حيث توقف أحد القطارات بمحطة الروضه بمركز ملوى بسبب تيل الفرامل والذى تسبب فى احداث الدخان، مما ادى إلى توقف القطار وتوجه السائق بالجرار الى محطة القطار بمدينة ابوقرقاص وتم اصلاح العطل وتسيير حركة القطارات من جديد



وفي سياق متصل أجرى وزير النقل والمواصلات كامل الوزير ومحافظ قنا جولة تفقدية بنطاق محافظة قنا، بداية من أبوتشت شمالًا حتى حدود مدينة طيبة بمحافظة الأقصر جنوبًا، تفقدا خلالها مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/أسوان) والذي يبلغ طوله 925 كيلو متر.



وقام وزير النقل بمعاينة عدة نقاط لمسار القطار والمواقع المقترحة لإقامة المحطات، ونقاط عبور القطار أعلى نهر النيل.

كما عاين موقع ورشة العمرة الجسيمة والمحطة التبادلية للخطين الثاني (أكتوبر/أسوان) والثالث (سفاجا/الغردقة/قنا/الأقصر.

