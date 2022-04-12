محمد شبانة: جمال علام يفضل تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة يرغب في التعاقد حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC:" حسام حسن التصقت به تُهمة أنه يصنع أزمات ومشاكل".

وانتقد شبانة الانقسام الذي ضرب اتحاد الكرة حول هوية المدرب الجديد، قائلًا:" هناك 7 أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رفضوا التعاقد مع حسام حسن؛ بسبب أزماته".

وأضاف شبانة:" حسام حسن تولى تدريب المصري البورسعيدي وشارك في إفريقيا ولم يصنع خلافات كما يرى البعض، الأمر ذاته بالنسبة لـ إيهاب جلال الذي خسر أمام الأهلي والزمالك في الدوري".

وأتم:" هناك انقسام داخل أعضاء المجلس حول هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر".