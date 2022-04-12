عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: جمال علام يرغب في التعاقد مع حسام حسن إرضاء للرأي العام

جمال علام
جمال علام

قال الإعلامي محمد شبانة، إن جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة يرغب في التعاقد حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وتابع شبانة في تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: جمال علام رجل هادئ وذكي، ويرغب في التنصل من مسؤولية إخفاق المدير الفني الجديد للمنتخب".

وأضاف شبانة:" هناك قبول في الشارع الرياضي المصري لتولي حسام حسن مسؤولية المدير الفني لمنتخب مصر، لذلك يرغب جمال علام في إرضاء الرأي العام، وفي الوقت ذاته، في حالة إخفاق حسام حسن، ستوجه أسهم الانتقادات لنجم الكرة المصرية السابق، لأن اسمه كبير، وبذلك يببتعد اتحاد الكرة عن المشهد".

وأضاف شبانة:" هناك اتجاه آخر لدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، يميل إلى مدرسة الهدوء، والمتمثلة في إيهاب جلال؛ لأنه لا يفضل التحدث إلى الإعلام".

واختتم تصريحاته:" هناك انقسام داخل أعضاء المجلس حول هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ولم تستقر الجبلاية حتى الآن على اسمه".

جمال علام حسام حسن منتخب مصر كيروش مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

ترشيحاتنا

ضغط المباريات أحد أسباب تراجع المستوى.. كواليس جلسة موسيماني مع الخطيب

فضل الذكر بعد صلاة الفجر.. يعادل الحج والعمرة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

5 سنوات خدمة الأبرز .. شروط ترقية المعلمين وفقا للقانون

شبانة: جمال علام يرغب في التعاقد مع حسام حسن إرضاء للرأي العام

هل يجوز ذبح عجل كعقيقة عن ولدين وبنتين.. أزهري يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ