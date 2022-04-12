شبانة: جمال علام يرغب في التعاقد مع حسام حسن إرضاء للرأي العام

قال الإعلامي محمد شبانة، إن جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة يرغب في التعاقد حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وتابع شبانة في تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: جمال علام رجل هادئ وذكي، ويرغب في التنصل من مسؤولية إخفاق المدير الفني الجديد للمنتخب".

وأضاف شبانة:" هناك قبول في الشارع الرياضي المصري لتولي حسام حسن مسؤولية المدير الفني لمنتخب مصر، لذلك يرغب جمال علام في إرضاء الرأي العام، وفي الوقت ذاته، في حالة إخفاق حسام حسن، ستوجه أسهم الانتقادات لنجم الكرة المصرية السابق، لأن اسمه كبير، وبذلك يببتعد اتحاد الكرة عن المشهد".

وأضاف شبانة:" هناك اتجاه آخر لدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، يميل إلى مدرسة الهدوء، والمتمثلة في إيهاب جلال؛ لأنه لا يفضل التحدث إلى الإعلام".

واختتم تصريحاته:" هناك انقسام داخل أعضاء المجلس حول هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ولم تستقر الجبلاية حتى الآن على اسمه".