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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المنشار.. صياد بريطاني يمسك بسمكة نادرة للغاية|فيديو

سمكة نادرة
سمكة نادرة

تمكن صياد بريطاني من اصطياد سمكة قرش نادرة للغاية بأحد سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، اتجه إيان أثرتون  نحو الساحل الأمريكي لإصطياد أسماك القرش صباح يوم السبت، حيث استمرت مغامرته نصف يوم  برفقة صديقه  الكابتن جون كانجيانيلا ، بعد إبحارهما على بعد أميال قليلة في المحيط الأطلسي. 

 

وافادت الصحيفة ان الصياد البريطاني وصديقه عندما وصلا إلى المكان المخطط  للصيد فيه، وضع الصياد البريطاني بعض الأسماك الزرقاء على الخطاف في محاولة لجذب أحد الأسماك المفترسة المخيفة،  ليغرس طعمه على الفور  لتبدأ معركة استمرت ساعة بين الصياد وفريسته.

لكن سرعان ما أدرك   الصياد البريطاني وصديقه  انهما قد اصطادا شيئًا أكثر ندرة من سمكة قرش ، وهي سمكة المنشار التي  يبلغ طولها 13 قدمًا.

 

 وبحسب الصحيفة البريطانية، تمتلك هذه السمكة النادرة  ذات المظهر الغريب منشارا بطول أنوفها الطويلة جدًا، والتي يمكن أن يصل طولها إلى 5 أقدام. 

 

على الرغم من أن هذه السمكة تسمى أيضًا بسمكة القرش الحفار ، إلا أنها في الحقيقة  ليست بسمكة  قرش ويعتقد عمومًا أنها غير ضارة بالبشر.

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