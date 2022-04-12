أمير كرارة: المنافسة في الموسم الرمضاني لا تشغلني

قال النجم أمير كرارة، إن المنافسة في رمضان الحالي لا تشغله.

وأوضح كرارة، في تصريح خاص لصدى البلد:"أعتقد أن الناس تتابع الأعمال التي تستحق المشاهدة وبها مجهود، ولا يمكن خداع الجمهور؛ فهو حساس ويشعر ويفهم أكثر مما يمكن تصوره".

وأضاف كرارة:" أما فكرة التنافس؛ فلا أفضلها، ولا تشغلني المنافسة عموماً، وكل ما أهتم به هو خروج العمل الفنى بشكل جيد، ويعنيني أنا كممثل؛ التركيز في الاجتهاد والتطور وتنوع الأدوار".

وتابع :" وهذه هي المنافسة الحقيقية، لكن من يفكر في الآخرين وتقدمهم وينشغل بذلك؛ لن يتقدم وسيظل بمكانه، بل سيتراجع كل يوم عن الآخر".

مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة العاشرة من المسلسل.

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل العائدون، سفر عمر (أمير كرارة) مع نادين (أمينة خليل) إلى الخارج، لمحاولة تجنيد محمد عادل الذي يعمل في قناة موالية للإخوان، وذلك من اجل اختراق تلك القناة.

وفي الوقت ذاته، يقوم تنظيم داعش، بتجنيد عدد آخر من الشباب للانضمام في عناصرها، بينما تسعى المخابرات لتجنيد أحد عناصر داعش لامدادهم بالمعلومات.

كما يحصل تنظيم داعش على مبالغ مالية كبيرة من منظمة اغاثة، بينما تسعى أحد شركات الإنتاج في الخارج لتصوير فيلم يسئ لسمعة مصر، ويحرض لعرضه في المهرجانات الفنية.