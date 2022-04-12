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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يزور اليابان أواخر مايو لحضور قمة رباعية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يخطط لزيارة اليابان في أواخر مايو المقبل لحضور قمة رباعية يشارك فيها أيضًا زعماء أستراليا والهند.

وفي حديثه خلال اجتماع افتراضي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قال بايدن إنه يتطلع إلى رؤيته في اليابان 24 مايو المقبل، والتي من المتوقع أن تكون أول زيارة للرئيس إلى آسيا منذ توليه منصبه في يناير 2021.

وكان قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن بايدن، على اتصالٍ مباشر مع القادة الأوروبيين؛ من أجل تكثيف الجهود الرامية لمساعدة أوروبا على الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين.

وأضاف سوليفان، في تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة "يو إي إيه توداي" الأمريكية: "تعمل واشنطن مع الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على النفط الروسي"، مشيرا إلى أن بايدن على اتصال مباشر مع القادة الأوروبيين بشأن تلك المسألة".

وحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال سوليفان إن القائد العسكري الذي تم تعيينه مؤخرا للإشراف على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "سيكون مُرتكبا آخر للجرائم ضد المدنيين الأوكرانيين".

وأضاف أن "الجنرال الروسي ألكسندر دفورفنيكوف لديه سجل حافل بالعنف ضد المدنيين في مناطق أخرى"، منوها في الوقت نفسه بأن "أي تعيين جديد تجريه موسكو في القيادات العسكرية لديها لا يعني مسح حقيقية أن روسيا واجهت بالفعل فشل استراتيجي في أوكرانيا".

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