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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| حسن شحاتة يوافق على تدريب منتخب مصر.. أمير كرارة: المنافسة في الموسم الرمضاني لا تشغلني.. أمريكا تهاجم الصين: تريد نظاما عالميا جديدا

صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

 

الرئيس الأمريكي يزور اليابان أواخر مايو لحضور قمة رباعية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يخطط لزيارة اليابان في أواخر مايو المقبل لحضور قمة رباعية يشارك فيها أيضًا زعماء أستراليا والهند.

 

وزير الدفاع الأمريكي: الصين تريد إعادة تشكيل النظام الدولي لخدمة مصالحها

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن الصين تريد إعادة تشكيل النظام الدولي لخدمة مصالحها.


أمير كرارة: المنافسة في الموسم الرمضاني لا تشغلني

قال النجم أمير كرارة، إن المنافسة في رمضان الحالي لا تشغله.
 

الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات قبالة شبه الجزيرة الكورية

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول أمريكي، إنه تم إرسال حاملة طائرات أمريكية قبالة شبه الجزيرة الكورية.


بريطانيا تعلن التحقق من استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في أوكرانيا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، التحقق من صحة التقارير التي تفيد بتعرض مدينة ماريوبول الأوكرانية لهجوم كيميائي روسي.

 

بسبب تفشي كورونا.. الخارجية الأمريكية تطالب موظفيها غير الأساسيين بمغادرة شنجهاي الصينية

طالبت الخارجية الأمريكية، من الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم، في القنصلية الأمريكية بمدينة شنجهاي الصينية، بمغادرتها، اليوم الثلاثاء؛ بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.


شبانة: جمال علام يرغب في التعاقد مع حسام حسن إرضاء للرأي العام

قال الإعلامي محمد شبانة، إن جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة يرغب في التعاقد حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

 

تفاصيل جديدة حول انفجار صيدا اللبنانية

أفادت وسائل إعلام، بارتفاع إصابات الانفجار الذي وقع بصيدا جنوبي لبنان، إلى 7 إصابات، وقتيل واحد.


رئيس أوكرانيا: الجيش الروسي زرع الألغام في كل مكان

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، إن روسيا تجد نفسها منبوذة بشكل متزايد من قبل المجتمع الدولي.

 

100 مليون أوروبي بدون كهرباء.. العقوبات المفروضة على روسيا تعصف بالغرب

أفاد تقرير لموقع “سيزنام سبرافي” التشيكي، بأنه إذا فُرِضت عقوبات على الوقود النووي من روسيا، فقد يُترك مائة مليون أوروبي بدون كهرباء

 

حسن شحاتة: لا أمانع في العودة للتدريب مرة أخرى

أكد حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق عدم ممانعته للعودة إلى التدريب مرة أخرى، ولكن البعض لا يريده أن يعود للمجال مرة أخرى.

 

تحرك عاجل من أمريكا وبريطانيا بعد أنباء قصف ماريوبول الأوكرانية بالأسلحة الكيماوية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن حكومتها تعمل “بشكل عاجل” للتحقق من تفاصيل هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية.

 

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القانون رقم 20 لسنة 2022 بالإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد نتشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف.

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