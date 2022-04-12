الحكومة الأوكرانية تعلن فتح ممرات في ماريوبول والاستخبارات البريطانية تكشف الجديد

أعلنت الحكومة الأوكرانية ، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية منها في ماريوبول، وذلك لعبور العالقين.

فيما قالت الاستخبارات البريطانية إن الهجمات الروسية تركزت بالقرب من دونيتسك ولوجانسك، مضيفة أن القوات الروسية تواصل الانسحاب من بيلاروسيا لإعادة الانتشار لدعم العمليات في شرق أوكرانيا.

فيما كشف مسئولون أمريكيون عن مؤشرات جديدة لاستعداد الجيش الروسي شن هجوم كبير في دونباس الشرقية.

فيما أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، التحقق من صحة التقارير التي تفيد بتعرض مدينة ماريوبول الأوكرانية لهجوم كيميائي روسي.

وقالت السلطات البريطانية إن استخدام الأسلحة الكيماوية سيكون تصعيدا خطيرا وسنحاسب بوتين ونظامه.

وأفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بوصول عناصر من الدرك الفرنسي إلى أوكرانيا، وذلك لبدء التحقيق في جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان قال الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، إن روسيا تجد نفسها منبوذة بشكل متزايد من قبل المجتمع الدولي.

وحذر الرئيس الأوكراني، من أن “عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الالغام الخطرة قد خلفتها روسيا في انسحابها”.

