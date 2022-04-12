عمان.. درجات الحرارة تواصل الارتفاع

توقعت الأرصاد الجوية العمانية أن يكون طقس الثلاثاء صحوًا بوجه عام على معظم المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة، واحتمال تصاعد الغبار وتطاير الأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة، وفرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة فيما تهب على بقية السواحل والمحافظات رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا.

وسيكون البحر متوسط الموج على جميع السواحل ويصل أقصى ارتفاع له متر ونصف.

وتوقعت الأرصاد العمانية تواصل ارتفاع درجات الحرارة.