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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. القبض على محافظ سابق بتهمة الإضرار بالمال العام

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت هيئة النزاهة العراقية اليوم ، الثلاثاء،  أمر قبضٍ بحق محافظ بابل السابق على خلفيَّة مُخالفة واجباته الوظيفيَّة. 
 
وقالت  دائرة تحقيقات الهيئة في بيان لها ، أن "محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهم أقدم على ارتكاب مُخالفاتٍ في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ".
 
وأضافت أن "أمر القبض الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة إقدام المُتَّهم على منح فرصةً استثماريَّـةً حصريَّـةً لأكثر من مُستثمرٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون"، لافتةً إلى "عدم اتخاذ أيِّ إجراءٍ بخصوص تلكؤ المُستثمر بالتزاماته التعاقديَّـة". 
 
وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من ابريل الجاري عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسيماً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها،عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق.

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